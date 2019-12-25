Hakkari karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Son Dakika

Hakkari karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı

6 saat önce

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındıHAKKARİ'de, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Duriye Duman'ın (46), karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda, yarım kilogram ağırlığında tümör olduğu ortaya çıktı.

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı

HAKKARİ'de, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Duriye Duman'ın (46), karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda, yarım kilogram ağırlığında tümör olduğu ortaya çıktı. Duman, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ozan Akıncı'nın yaptığı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Dr. Akıncı, böyle bir ameliyatın Hakkari Devlet Hastenesi'nde ilk kez yapıldığını söyledi.

Duriye Duman, şiddetli karın ağrısı çekmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde Duman'ın karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda tümör olduğu tespit edildi. Duriye Duman, hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatta yaklaşık yarım kilogram gelen tümör çıkarıldı.

Duman, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Opr. Dr. Akıncı, hastenelerinde ilk kez böyle bir ameliyat yaptıklarını söyledi. Dr. Akıncı şöyle konuştu

Hastamızın karın ana damarının aort komşuluğunda böbrek arteri ve dalak arteri arasında yerleşmiş yaklaşık 10 santimetre bir kitle tespit ettik. Bu kitleden dolayı hazırlıklarımızı yapık ve iki gün önce hastamızı opera ettik. Kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu başarının altında imzası olan ameliyathane, cerrahi servisi ve yoğun bakım hemşirelerimize teşekkür ediyoruz. Hastamızın durumu gayet iyi. En az kendisi kadar ben de mutluyum. Hakkari'de daha önce yapılmış bir ameliyat değil. İkinci basamak bir hastanede yapılacak bir ameliyat olarak düşünülemez. Kitlenin yerleşimi oldukça zor bir anatomik bölgedeydi. Bu nedene bu tür ameliyatlar genelde üçüncü basamak hizmet veren yerlerde yapılıyor. Biz ikinci basamak hizmet veren bir hastaneyiz. Bu imkanlar dahilinde başarılı bir operasyonla kitleyi çıkarmış olmak bizim için onur verici.

Hakkari karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı

Devlet Hastanesi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı
Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Son Dakika
17:10 Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Son Dakika
17:10 Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Son Dakika
17:06 Yılbaşında çocuklara kitap ve oyuncak dağıtacaklar - Son Dakika
17:04 Huzur'da "âşıklar bayramı" - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:12:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]