Hakkari kazada şehit olan asker, törenle uğurlandı

Kazada şehit olan asker, törenle uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde erzak taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu (21), Hakkari'deki törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Çukurca ilçesi'ndeki Tugay Komutanlığı'ndan, dün saat 17.00 sıralarında üs bölgesine erzak taşıyan askeri araç, Işıklı ve Kavuşak üs bölgeleri arasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, ağır yaralandı. Sözleşmeli Er Kotanoğlu, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit askerler için Hakkari'deki Fatih Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunulup özgeçmişi okundu. Yapılan duaların ardından da Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenazesi, silah arkadaşların omuzlarında helikoptere konuldu.

Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla Bursa'ya uğurlanacak.