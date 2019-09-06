Son Dakika Haberleri: Hakkari kent merkezi haşerelerden arındırılıyor
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Hakkari kent merkezi haşerelerden arındırılıyor

15 dakika önce

Hakkari Belediyesi, haşere, arı ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari kent merkezi haşerelerden arındırılıyor, System.String[]

Hakkari Belediyesi, haşere, arı ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Kentteki tüm okulları ilaçlayan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik noktalarındaki ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çarşı merkezi başta olmak üzere bataklık, ahır, kanalizasyon bacaları, dere yataklarını haşereler, arı ve karasineklere karşı büyük bir titizlikle ilaçlayan ekipler, haşerelerin üremesini önlemek amacıyla her gün düzenli olarak kent genelinde ilaçlama çalışması yaparken, belediye ekipleri tarafından ise özellikle gece saatlerinde çöpler alındıktan sonra haşerelere karşı mevcut alanlar ilaçlanıyor. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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