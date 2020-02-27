Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor

6 saat önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor, System.String[]

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Çarşı merkezinin karlardan arındırılmasının ardındaN mahallelerde başlatılan yol genişletme çalışmaları da sürüyor. Kar dağlarının kapattığı yollardaki karlar kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkartılıyor. Halen etrafı kapalı olan sanayi sitesindeki kar dağlarının taşınması içinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. İlk etapta okul önlerindeki karları kent dışına çıkarttıklarını belirten belediye yetkilileri, sanayi bölgesindeki kar dağlarını da temizleme için çalışma başlattıklarını belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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