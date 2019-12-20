Hakkari 'kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor - Son Dakika
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Hakkari 'kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor

6 saat önce

'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyorİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin Irak sınırındaki bölgede 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu başlatıldı.

'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin Irak sınırındaki bölgede 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin kış üslenmesi için kulandığı sığınak ve barınaklar imha ediliyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, bugün Şırnak'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı', Hakkari'de ise 'Kıran-10 Çukurca ilçesi Kazan Vadisi' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda, 730 personelden oluşan 48 operasyonel timin katıldığı Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'ndeki operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları görev yapıyor. Operasyonlar kapsamında teröristlerin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha ediliyor.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık da İl Jandarma Komutanlığı'ndan 'Kıran-10 Kazan Vadisi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte operasyon hakkında bilgi veren Vali Akbıyık, Kıran-10 operasyonunu İl jandarma komutanlığının koordinesinde yürütüldüğünü belirterek, Kazan bölgesindeki operasyon devam ediyor. Amacımız, hedefimiz Hakkari bölgemizde 1 terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam etmektir. Kazan Vadisi terör örgütü açısından önemli bir bölge. Operasyon kapsamında, haklarında 'Terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.Ö ve S.G isimli örgüt üyeleri yakalandı. Yapılan sığınak ve barınak aramasında 1 Bixi makineli tüfek, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer tüfeği, 568 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı,10 kilo amonyum nitrat ele geçirilmiştir dedi.

Hakkari 'kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor

Kazan Vadisi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:57 Kaynak: DHA
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