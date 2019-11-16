Son Dakika Haberleri: Hakkari Kırıkdağ mezarlığında yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari Kırıkdağ mezarlığında yangın çıktı - Son Dakika

Hakkari Kırıkdağ mezarlığında yangın çıktı

6 saat önce

Hakkari-Van karayolunda bulunan Kırıkdağ köyü mezarlığında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hakkari Kırıkdağ mezarlığında yangın çıktı, System.String[]

Hakkari-Van karayolunda bulunan Kırıkdağ köyü mezarlığında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Öğle saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köy mezarlığına yangın çıktı. Köylülerin durumu Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine ekipler hemen yangın yerine hareket etti. Alevler, rüzgarın etkisiyle kuru otları ve bıttım ağaçlarına sıçraması sonucu ekipler yer yer zor anlar yaşadı. İtfaiye ekibi ve köylülerin uzun uğraşları sonucu alevler yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü. - HAKKARİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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