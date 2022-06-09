Yüksekova'da silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Yüksekova'da silahlar ele geçirildi

09.06.2022 15:10
Yüksekova'da silahlar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda çok sayıda kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda çok sayıda kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 8 Haziran 2022 günü Yüksekova ilçesi Esedere Beldesi kırsal alanında icra edilen operasyonda; 112 adet kuru sıkı tabanca, 152 adet yivsiz av tüfeği, 690 adet tıbbi ilaç ve malzeme, 235 adet tıbbi malzeme kapağı ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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