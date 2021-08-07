Hakkari kırsalında 3 sığınak ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari kırsalında 3 sığınak ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen 3 ayrı sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında tespit edilen 3 ayrı sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Ağustos 2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen Eren -14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-8 operasyonu kapsamında tespit edilen 3 ayrı sığınakta; 200 kilogram amonyum nitrat, 1 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 1 adet Bixi Makineli Tüfek Namlu ve Mekanizması, 140 adet Docka silahı mühimmatı, 609 adet Bixi silahı mühimmatı, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 top elektrik kablosu, 1 adet yeşil renk hücum yeleği, 324 adet Uçaksavar Silahı Mühimmatı, 4 adet siyah renk küçük el telsizi, 1245 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı, 1 adet boş Kanas Tüfeği Şarjörü, 6 adet jeneratör, 2 adet güneş paneli, 24 adet taş delici, 12 adet güç kaynağı, 3 adet sinyal güçlendirici, 3 adet kapalı kutu içerisinde patlatma devresi, 20 adet fünye, 1 adet siren, 9 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp,- 19 çift ayakkabı, 71 adet koli bandı, 1 adet spiral kesme makinası, 2 adet akü, 10 adet örgütsel kitap, 1 adet içi boş siyah çanta, 1 adet siyah renk düdük, 12 adet büyük pil, 1 adet lehim kalemi, 8 adet hilti demiri, 3 adet hilti kemeri, 1 adet el arabası, 1 adet kazma, 1 adet balyoz demiri, 1 adet keski, 1 adet orak, 3 adet battaniye, 1 top bahçe teli, 3 top bez, 4 adet çaydanlık, 4 adet tepsi, 1 adet mangal ızgarası, 1 adet semaver, 3 adet kazan, 7 adet jelikan bidon, 3 adet 2 metre uzunluğunda çadır demiri, 11 paket jilet, 2 adet elektrik bandı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Son Dakika

Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi

AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici

40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı

Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi

Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti