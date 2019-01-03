Hakkari Kırsalında 3 Tanksavar Roketi Ele Geçirildi
14 dakika önce
JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalında yapılan operasyonda 3 tanksavar roketinin ele geçirildiğini açıkladı.
JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari
kırsalında yapılan operasyonda 3 tanksavar roketinin ele geçirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun dün Hakkari Derecik
kırsalında yapıldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan operasyonda; 3 adet tanksavar silahı, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 dürbünü ile bir miktar roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirilmiştir."
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:41 Kaynak: DHA
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