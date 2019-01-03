Son Dakika Haberleri: Hakkari Kırsalında 3 Tanksavar Roketi Ele Geçirildi

Hakkari Kırsalında 3 Tanksavar Roketi Ele Geçirildi

14 dakika önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalında yapılan operasyonda 3 tanksavar roketinin ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari Kırsalında 3 Tanksavar Roketi Ele Geçirildi, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalında yapılan operasyonda 3 tanksavar roketinin ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun dün Hakkari Derecik kırsalında yapıldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan operasyonda; 3  adet tanksavar silahı, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 dürbünü ile bir miktar roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirilmiştir."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

Twitter, Hakkari, Güncel
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