Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
09.05.2021 21:14
Hakkari'nin Merkez Alandüz Bölgesindeki hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Merkez Alandüz Bölgesindeki hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet BOSTANCI EREN-14 (Kazan/Oğul-1) Operasyonu kapsamında; 08.05.2021 günü İlimiz Merkez Alandüz Bölgesinde JİHA ile 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Yapılan yakın hava desteği neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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