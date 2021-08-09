İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
09. 08. 2021 günü İlimiz Merkez Ördekli Köyü kırsal alanında gizlenmiş vaziyette;
4 adet büyük jelikan ve 3 adet küçük bidon içerisinde toplam 318. 000 gram Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › İlimiz Merkez Ördekli Köyü Kırsal Alanında 318.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika