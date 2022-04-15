Hakkari kırsalında 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında ağaçlık alana gizlenmiş 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

Bu kapsamda, alınan bilgi üzerine ilçenin Güldalı köyü kırsalında düzenlenen aramada ağaçlık alana gizlenmiş 7 paket içinde 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.