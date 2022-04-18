HAKKARİ KIRSALINDA ARAZİYE TUZAKLANMIŞ EYP İMHA EDİLDİ - Son Dakika
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HAKKARİ KIRSALINDA ARAZİYE TUZAKLANMIŞ EYP İMHA EDİLDİ

18.04.2022 12:27

HAKKARİ kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

HAKKARİ kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcı, olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 654 personelin katılımı ile operasyon düzenledi. 'Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2' adı verilen operasyon kapsamında Kavaklı Köyü kırsalında arazide arama yapıldı. Aramada teröristlerce tuzaklanmış EYP tespit edildi. Patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

HAKKARİ KIRSALINDA ARAZİYE TUZAKLANMIŞ EYP İMHA EDİLDİ
HAKKARİ KIRSALINDA ARAZİYE TUZAKLANMIŞ EYP İMHA EDİLDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HAKKARİ KIRSALINDA ARAZİYE TUZAKLANMIŞ EYP İMHA EDİLDİ - Son Dakika
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