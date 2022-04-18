Hakkari kırsalında bulunan patlayıcı düzeneği imha edildi - Son Dakika

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kırsal araziye gizlenen patlayıcı düzeneği imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla 654 personelin katıldığı "Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2 Operasyonu"nu düzenledi.
Operasyonda dün kent kırsalındaki arazide kaya dibine gizlenmiş uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Patlayıcı ekiplerce imha edildi, bölgedeki operasyon sürüyor.
Kaynak: AA
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