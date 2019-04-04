Son Dakika Haberleri: Hakkari Kırsalında Silah Ele Geçirildi

Hakkari Kırsalında Silah Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Ağaçdibi köyü kırsalında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ele geçirildi.

Hakkari Kırsalında Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Ağaçdibi köyü kırsalında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 4 Nisan 2019 günü ilimiz merkez Ağaçdibi köyü Şelale mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:59 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, 3. Sayfa
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