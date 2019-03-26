Hakkari Kısa Film Günleri" Başladı

Hakkari Üniversitesince "Hakkari Kısa Film Günleri" etkinliği başlatıldı.

Hakkari Üniversitesince "Hakkari Kısa Film Günleri" etkinliği başlatıldı.





Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte "Görürsen Her Yer Güzel" isimli tanıtım filmi gösterildi.



Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, "Dedemin Masalları" filminin kendileri için özel bir çalışma olduğunu söyledi.





Üniversitenin idari, akademik personeli ve öğrencileri ile Hakkari halkının filmin senaryo, yapım, yönetim ve oyunculuk aşamalarında ortaklaşa bir ekip çalışmasına imza attığını belirten Pakiş, şöyle konuştu:



"Bu film sanatsal bir etkinlik olmasının yanında, kurum kültürünün, ortak bir amaca hizmet etmenin ve dayanışmanın adeta vücut bulmuş halidir. Hakkari kültürüne dair izlerin bulunduğu, kurmaca türünde çekilen 20 dakikalık bu kısa filmde, belki de unutmakta olduğumuz çocukluğumuz ve o değerli hatıralarımız aklımıza gelecektir. Umuyorum ki bu film, hem gelecekte daha iyilerini yapacaklarına inandığım tüm öğrenci arkadaşlarıma hem de sanata destek olmak isteyen tüm resmi kurumlara cesaret verecektir."



İki gün sürecek etkinlikte yerli ve yabancı kısa filmlerin gösterileceğini ifade eden Pakiş, "Etkinlikte ayrıca Hakkari'mizin tanıtımına önemli katkısı olacağını düşündüğüm, doğa sporları rotasının oluşturulduğu Görürsen Her Yer Güzel isimli tanıtım filmini ve öğretim görevlisi hocalarımızın çektiği, şehir hayatında fazla bir yeri olmayan, ancak hepimizin ihtiyacı olan imece kültürünü hatırlatan Karınca Kararınca isimli kısa filmi de izleme fırsatımız olacaktır." diye konuştu.



Hakkari Üniversitesince çekilen "Dedemin Masalları" filminin galasının da yapıldığı programda, 2 gün boyunca farklı üniversitelerin çektiği 26 kısa film izleyici ile buluşturulacak.

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