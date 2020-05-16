Hakkari Kızılay yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Hakkari Kızılay yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Hakkari Şubesi, Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile ildeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Hakkari Kızılay yardımlarını sürdürüyor, System.String[]

Türk Kızılay Hakkari Şubesi, Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile ildeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.


Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanlığı ve beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundular. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, "Türk Kızılay Hakkari Şubesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan şubemiz tüm hızıyla ihtiyaç sahibi insanlara giderek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle ilimiz merkezinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik günlük 2000 kişilik iftar yemeği hazırlanarak 400 aileye ulaştırarak bugüne kadar toplamda 4 bin 400 kişilik iftar yemeği verdik. Bunun dışında yine ilimiz merkezinde ve ilçeleri şubemiz olarak gıda paketleri hazırlayarak ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz son 2 gün içerisinde bağlar kıran, Karşıyaka, Berçelan, yeni ve Bulak mahallelerinde yaklaşık 400 aileye gıda yardımı yaptık. Şube olarak yine farklı yardım çeşitlerini ilimiz genelinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam edeceği" dedi.


Bozkurt, "Van Özalp Vefa Sosyal Destek Grubuna yapılan saldırı sonucunda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şube olarak bu gerçekleşen saldırıyı kınıyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ

Vefa Sosyal Destek Grubu, Kızılay, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hakkari Kızılay yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

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