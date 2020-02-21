Hakkari klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu - Son Dakika

Hakkari klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu

7 saat önce

Klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek olduTÜRKÜCÜ Aydın Aydın, bölgede sert geçen kış mevsiminde kızakla hastaneye ulaştırılan hastaların yaşadıkları zorlukları anlatmak için yazdığı 'Söyle doktor söyle hastalığım nedir' şarkısı için klip çekti.

Klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu

TÜRKÜCÜ Aydın Aydın, bölgede sert geçen kış mevsiminde kızakla hastaneye ulaştırılan hastaların yaşadıkları zorlukları anlatmak için yazdığı 'Söyle doktor söyle hastalığım nedir' şarkısı için klip çekti. Çekimler sırasında hasta rolünü canlandıran kişi, bir anda kızaktan düşüp yuvarlandı, ardından baygınlık geçirdi. Baygın kişi hastaneye kaldırılırken, Aydın Aydın da olayla ilgili "Bir hastanın doktora gitme hikayesini canlandırdık. Kardeşimiz klipteki o hastayı canlandırdı. Ancak kendisi hastanelik oldu" dedi.

'Çevre- doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite gibi toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla birçok besteye imza atıp, klip çeken ve 17 yılda 8 albüm çıkartan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, son olarak Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 'koronavirüs' ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettirdi. Aydın Aydın, bu kez de Hakkari'deki bazı bölgelerde yıllar önce zorlu kış şartlarında kızakla hastaneye ulaştırılan hastaların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için Türkçe ve Kürtçe sözlerden oluşan 'Söyle doktor söyle hastalığım nedir" şarkısı için klip çekti. Çekimler Zap suyu ile Hakkari'nin Demirtaş köyündeki karlı dağlarda yapılırken, senaryo gereği Aydın hastalanan bir kişiyi kızakla hastaneye ulaştırmaya çalıştı. Çekimler sırasında, karlı bölgede birçok kişi tarafından taşınan hasta rolündeki kişi, bir anda kızaktan düşüp yuvarlandı ardından baygınlık geçirdi.

Çevredekiler tarafından yerden kaldırılan baygın kişi, köydeki minibüse konuldu. Bir süre burada bekletilen hasta, daha sonra bölgeye çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'KLİPTE HASTAYI CANLANDIRDI, KENDİ DE HASTANELİK OLDU'

Sanatçı Aydın Aydın, 5 gün boyunca yer yer 3 metreyi bulan karda çekimi yaptığını belirterek, "Hepimiz aslında çok yorulduk. Çünkü sabahtan akşama kadar o karların içinde kalınca üzerimiz ıslandı. Yeni klibim 'Söyle doktor söyle, hastalığım nedir' klibimin çekimleri için geldik. Zor şartlar altında acil bir hastanın doktora gitme hikayesini canlandırdık. Kardeşimiz klipteki o hastayı canlandırdı. Ancak kendisi hastanelik oldu. Durumu iyi kaburgaları biraz ezilmiş. Klibi yakın zamanda izleyeceğiz. Demirtaş köyünde çekildi. Burada yaşayan insanlar zor şartlarda gerçekten hayatla mücadele ediyorlar. Burada da acil doktora gitmesi gereken bir hastanın hikayesini canlandırdım" dedi.

Hakkari klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu

Hakkari, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Klip çekiminde hasta rolünü canlandıran kişi gerçekten hastanelik oldu
AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, çığ tehlikesinden son anda kurtuldu Çocukların tehlikeli kar oyunu Tuvalet ihalesini kaybeden vatandaş "Dayanacak gücüm kalmadı" diyerek canına kıymak istedi

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:41:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari klip çekimi sırasında 'hasta senaryosu' gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]