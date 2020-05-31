HAKKARİ Koronavirüs nedeniyle 30 kiracısından bir aylık kira almadı - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle 30 kiracısından bir aylık kira almadı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan iş insanı İsmet Güngör, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle işleri olumsuz etkilenen 30 kiracısından mart ayı kirasını almadı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadele devam ederken, bu süreçte alınan tedbirler kapsamında iş yerleri kapalı olan esnaf da zor günler geçiriyor. Kiralarını ödemekte zorlanan esnafa, Yüksekovalı iş insanı İsmet Güngör, destekte bulundu. Güngör, koronavirüs salgını nedeniyle, esnafın zor günler geçirdiğini belirterek, "Salgın nedeniyle, biz de kiracılarımıza destek verebilmek için bir aylık kiramızdan vazgeçtik. 3 aydır iş yerlerini kapalı olan esnaf, zor durumda. Biz de mülk sahibi olarak buna katkı sağlamak adına, 30 dükkanın mart ayı kirasını, kiracılarımızdan almayarak destekte bulunduk" dedi.

'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Berber dükkanı işleten Azmi Çakto, örnek davranış sergileyen iş adamı Güngör'e teşekkür ederek," Mülk sahibi olan İsmet Güngör abimiz, dün kiracılarıyla görüşerek salgın nedeniyle bir aylık kira almayacağını belirtti. Biz de kiracıları olarak kendisine ve ailesine bu zor günlerde bizimle oldukları ve yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.