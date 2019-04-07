Son Dakika Haberleri: Hakkari Köylüler Heyelan Korkusu Nedeniyle Evlerini Boşaltıyor-Özel

Hakkari Köylüler Heyelan Korkusu Nedeniyle Evlerini Boşaltıyor-Özel

1 saat önce

Hakkari KÖYLÜLER HEYELAN KORKUSU NEDENİYLE EVLERİNİ BOŞALTIYOR-ÖZEL(tamamı)(Tür: Yurt)

Hakkari KÖYLÜLER HEYELAN KORKUSU NEDENİYLE EVLERİNİ BOŞALTIYOR-ÖZEL(tamamı)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:36 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
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