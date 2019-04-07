Hakkari Köylüler Heyelan Korkusu Nedeniyle Evlerini Boşaltıyor-Özel
1 saat önce
Hakkari KÖYLÜLER HEYELAN KORKUSU NEDENİYLE EVLERİNİ BOŞALTIYOR-ÖZEL(tamamı)(Tür: Yurt)
Hakkari
KÖYLÜLER HEYELAN KORKUSU NEDENİYLE EVLERİNİ BOŞALTIYOR-ÖZEL(tamamı)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:36 Kaynak: DHA
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