Hakkari köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı - Son Dakika

Hakkari köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı

29 dakika önce

Köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardıHakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kandilli köyü sakinleri, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza yapan içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı.

Köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kandilli köyü sakinleri, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza yapan içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kandili köyünün içme suyu şebekesinde, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza meydana geldi. Susuz kalan köylüler de yeni bir çığ tehlikesine rağmen, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, arızanın bulunduğuoluştuğu yere gitti. Arızayı 4 saatte tamir etti. Köylüler, o anları ise cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Öte yandan bölgede kapalı olan yollar karla mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ulaşıma açıldı.

Hakkari köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı

Yüksekova, Kandilli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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