Son Dakika Haberleri: Hakkari'li Genç Futbolcu Kalp Krizine Yenik Düştü

Hakkari'li Genç Futbolcu Kalp Krizine Yenik Düştü

1 saat önce

Hakkarili genç futbolcu Bedrettin Gül geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hakkari'li Genç Futbolcu Kalp Krizine Yenik Düştü, System.String[]
Hakkarili genç futbolcu Bedrettin Gül geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evinde aniden rahatsızlanan genç futbolcu kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmadı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Gül, otopsi için Van iline gönderildi. Amatör ligde mücadele geden Hakkari İl Özel İdaresi altyapısında yetişen 19 yaşındaki Bedrettin Gül, Hakkari Zapspor, Hakkari Gücü ve Colemerg Sporda futbol hayatını sürdürdü. İlde sevilen ve sayılan kişiliği ile bilinen Gül, bir süre önce dünya evine girdi. Hakkari'nin Durankaya Beldesi'nde doğan Bedrettin Gül'ün ani ölümü Hakkari'yi üzüntüye boğdu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Hakkari, Güncel
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