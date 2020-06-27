HAKKARİ Memleketi Yüksekova'ya 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi kurdu - Son Dakika

Memleketi Yüksekova'ya 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi kurdu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ilk etapta 100, ilerleyen zamanlarda ise 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi açıldı. İş insanı Soner İşleyen, üretime önümüzdeki günlerde başlayacaklarını, ilk üretimlerini de İran ve Irak için aldıkları 40 milyon maske siparişiyle yapacaklarını söyledi.

Çalışmak için 24 yıl önce İstanbul'a giden ve burada tekstil atölyelerinde çalışarak tecrübe kazanıp, ustalık öğrenen ardından da kendi atölyesini kuran iş insanı Soner İşleyen, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine de 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu tekstil atölyesi açtı. İlk etapta 100, ilerleyen dönemde ise 350 kişinin istihdam edileceği atölye, önümüzdeki günlerde üretime başlayacak. İş İnsanı İşleyen, ilk üretimlerini de İran ve Irak için yapacaklarını söyledi.

Irak'a 25, İran'a ise 15 milyon maske üreteceklerini belirten Soner İşleyen, istihdam sayısını verilecek eğitimlerin ardından kademeli olarak artıracaklarını ifade etti. Memleketine istihdam ağırlıklı yatırım yapmaktan memnun olduğunu belirten İşleyen, "Kapasitemiz yaklaşık 350 kişilik. Bir süreliğine bu kapasitenin yarısını kullanacağız. Vereceğimiz eğitimlerin ardından her ay 15- 20 kişiyi daha işe alacağız. Geleceğe umutla bakıyoruz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor şartlarda biz de risk alarak ilçeye böyle bir yatırım yaptık. Atölyemizin yüzde 90'ını bitirdik. Şu an rötuşlarımızı yapıyoruz. Pazartesi gününden itibaren personel alımlarına başlayacağız" dedi.