Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ akreditasyonu aldı - Son Dakika

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Erasmus+ akreditasyonu almaya hak kazandıklarını belirtti.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın tarafından başlatılan "Hakkari'deki Eğitim Seferberliği"nin her alanda olduğu gibi AB projelerinde de etkisini gösterdiğini belirtti.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünün, ülke genelinde mesleki eğitim alanında akreditasyon belgesi alan 47. kurum olduğunun altını çizen Gür, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzce önümüzdeki süreçte öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik dil eğitim çalışmaları ve uluslararası değişim programları planlandığı şekilde yürütülecektir. Akreditasyon programı kapsamında, ilimizde yer alan sanayi ve diğer kamu kuruluşlarıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir. İlimizin tarım, motor, ticaret ve inşaat alanındaki çalışmaları, uluslararası kapsamda desteklenecek ve mesleki eğitim alanında dünyanın farklı ülkelerinde yer alan uzman firmalarla iş birliğine gidilecektir. Dil eğitimi süreçleriyle öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin dünyanın herhangi bir ülkesinde alacakları her türlü eğitim öğretim etkinlikleri akreditasyon programı çerçevesinde AB tarafından finanse edilecektir."

Mesleki eğitim alanında 2023 hedeflerine ulaşılması için kararlılıkla çalıştıklarını aktaran Gür, 2021-2027 yıllarını kapsayan akreditasyon programında pek çok alanda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik uluslararası etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yaşanan bu gelişmeden büyük heyecan duyduklarını bildiren Gür, "Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerimiz bu sayede eğitim programlarıyla yurt dışına gidebilecek, dil eğitimi alabilecek ve aynı zamanda yurt dışında staj yapabilecek. Bu program öğrencilerimizin keşfedilecek, öğrenilecek, paylaşılacak daha büyük bir dünya olduğunu anlamaları yolunda özgüven kazanmaları ve kendilerini geliştirmelerinde büyük bir mihenk taşı olacak. Eğitimin Avrupa'ya açılan kapısı Erasmus, ilimize hayırlı olsun. Emeği geçenleri tebrik ederim." ifadelerini kullandı.