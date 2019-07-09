Son Dakika Haberleri: Hakkari MSB Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari MSB Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

1 saat önce

MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandıMilli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Hakkari MSB Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı, System.String[]
Hakkari, Güncel
MSB: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz denildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:41:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari MSB Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]