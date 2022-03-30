Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu

30.03.2022 16:19
Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Hakkari İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Derecik ilçesine ziyarette bulundu.

Hakkari İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Derecik ilçesine ziyarette bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Fakirullahoğlu, ilçe Müftülüğünü ziyaret ederek Müftü Vekili Serdar Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra mahalle ve köy muhtarları bir araya gelen Fakirullahoğlu, ilçede yürütülen din hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Ahmet Özdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tekelier'i ziyaret eden Fakirullahoğlu ardından kanaat önderi, gazi ve şehit yakınlarını da evlerinde ziyaret etti.

Müftü Fakirullahoğlu, Umurlu İmam Hatip Ortaokulu ve Mevlana Halid Yatılı Erkek Kur'an Kursunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kursta öğrencilere hitap eden Fakirullahoğlu, modern imkanlarda ve hijyenik bir ortamda ilim öğrenme imkanına sahip olmanın Allah'ın bir lütfu olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı sarılmaları gerektiğini belirten Fakirullahoğlu, Kur'an'ı okumanın yanında hükümlerini hayatlarına tatbik etmelerini, gelecekte kendilerinden istifade edilebilecek seviyede bilgi ve beceri sahibi olmak için gayret göstermelerini, milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarını istedi.

Fakirullahoğlu'na ziyaretinde Şemdinli Müftüsü Rıdvan Şahin, Yüksekova Müftü Vekili Kazım Şin, Derecik Müftü Vekili Serdar Kılıç ve şube müdürleri eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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