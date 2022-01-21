Hakkari Müftüsü Fakirullahoğlu, Kur'an kursu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika

Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kur'an kursu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülükçe yarıyıl tatili dolayısıyla Merkez Dörtyol Camisi Kur'an kursunda 4-6 yaş grubundaki öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler ilahi ve şiirler okudu, yıl boyunca yapılan faaliyetlerin yer aldığı slayt gösterimi yapıldı.

Öğrencilere karne dağıtan Fakirullahoğlu, dinini tanımayan, ibadet, itikat ve ahlak gibi değerlerden bihaber yaşayanların ne tür sıkıntılar içinde olduğunu günümüz dünyasında yaşayarak gördüklerini belirtti.

Çocuk ve gençlere sahip çıkmak gerektiğini belirten Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler onları İslami kurallar içinde eğitmezsek, kendi emelleri doğrultusunda eğitecek kötü niyetli kişi ve gurupların ağına düşürmüş oluruz. Bundan dolayı küçük yaşlarda dinini öğrenmek için kurslarımıza evlatlarını gönderen anne ve babalara teşekkür ederim. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğinden emin olunan kişiler olarak yetişmeleri için Yüce Allah'a dua ve niyazda bulunuyorum."

Programa, müftülük personeli, kurs öğreticileri, öğrenci ve veliler katıldı.