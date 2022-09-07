Hakkari'de 7 bin paket kaçak sigara ve 1 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 7 bin paket kaçak sigara ve 1 ton kaçak çay ele geçirildi

07.09.2022 12:42
Hakkari'de 7 bin paket kaçak sigara ve 1 ton kaçak çay ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyünde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 7 bin 770 paket kaçak sigara ve 1 ton 765 kilo kaçak çay ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyünde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 7 bin 770 paket kaçak sigara ve 1 ton 765 kilo kaçak çay ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde; ev, otomobil ve bakkala yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Z.S.'nin evi ile  aracında 4 bin 620 paket kaçak sigara ve 735 kilo kaçak çay, Y.S. ve B.S.'nin bakkalında 2 bin 480 paket kaçak sigara, T.K.'ye ait evde de 670 paket bandrolsüz sigara ve 1 ton 30 kilo kaçak çay ele geçirildi. Kaçak çay ve sigaralarla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 7 bin paket kaçak sigara ve 1 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de 7 bin paket kaçak sigara ve 1 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika
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