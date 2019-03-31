Hakkari'nin Çukurca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ensar Dündar kazandı.
Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ensar Dündar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ensar Dündar 2 bin 367, HDP
adayı Abubekir Kanar
bin 390, CHP
adayı Abubekir Aksaç
346 oy aldı.
-Dündar'ın özgeçmişi-
1978 yılında Çukurca'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çukurca'da tamamladı. Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisans eğitimini de Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamladı. 1997 yılında Çukurca Belediyesinde başladığı kamu görevini mali hizmetler müdürü olarak sürdürdü. 6 yıl Kızılay
Şube Başkanlığı, 3 yıl Çukurca Spor Kulübü başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha Sonra Hakkari İş-Kur İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcılığı ve Hakkari Valiliği
Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu görevlerini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:30 Kaynak: AA
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