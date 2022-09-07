Çukurca'da kaçak çay ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Çukurca'da kaçak çay ve sigara ele geçirildi

07.09.2022 09:43
Çukurca'da kaçak çay ve sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyonda 7 bin 770 paket kaçak sigara ve 1 ton 765 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan operasyonda 7 bin 770 paket kaçak sigara ve 1 ton 765 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çukurca ilçesi Üzümlü köyünde eş zamanlı olarak icra edilen aramalarda; Z.S. isimli şahsın ev ve aracında 4 bin 620 paket bandrolsüz sigara ve 735 kilogram çay, Y.S. ve B.S. isimli şahısların işletmeciliğini yaptıkları bakkalda 2 bin 480 paket bandrolsüz sigara, T.K. isimli şahsın evinde 670 paket bandrolsüz sigara ve 1 ton 30 kilogram çay ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çukurca'da kaçak çay ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çukurca'da kaçak çay ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
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