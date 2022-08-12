3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçildi - Son Dakika
Üye Girişi

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçildi

12.08.2022 12:11
3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde icra edilen ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde icra edilen ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11 Ağustos 2022 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi kırsalında icra edilen operasyonda sığınak ve mağara içerisinde yapılan aramada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilerek; 1 adet AT- 4 füze, 1 adet Zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG- 7 roketatar, 1 adet M4 tüfek, 3 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 10'lu susturuculu tabanca, 1 adet tek kırma av tüfeği, 2 adet antitank roket mühimmatı, 5 adet antipersonel roket mühimmatı, 14 adet roketatar başlığı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 17 adet savunma tipi el bombası ve fünye, 43 adet savunma tipi el bombası, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 3900 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 1428 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet sandık 5,56 mm fişek, bol miktarda M- 16 fişeği, 2 kilogram C4 plastik patlayıcı, çok sayıda patlayıcı fünye ( 5 adet yaş bidon içerisinde), 150 m infilaklı fitil, 2 adet 250 gram C4 patlayıcı düzeneği, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği dürbünü, 7 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 12 adet AK- 47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 adet M-16 şarjörü, 5 adet Bixi makineli tüfek mayonu (Çin tipi) ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:12:01. #1.11#
SON DAKİKA: 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement