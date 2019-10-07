Hakkari'nin Çukurca kırsalına yönelik operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
24 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca kırsalına yönelik operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:36 Kaynak: AA
Hakkari'nin Çukurca kırsalına yönelik operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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