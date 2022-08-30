"30 Ağustos" şiirinin okunması ile günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son bulan törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit , Garnizon Komutanı Piyade Albay Murat Uluğ, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu , Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan , siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.