DKMP Veteriner Hekimi Mehmet Yıldız tarafından yapılan kontrollerde yediği bir şeyden zehirlendiği belirlenen akbabanın tedavisine başlandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hisarcık, Derecik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı - Son Dakika

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