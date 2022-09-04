Alınan bilgilere göre, Beşikağacı iş kazası sonucu yaralanan Sehend Güler adlı vatandaş için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Durumu ağır olan yaralı için ambulans helikopter havalandı. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterdeki sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Van Dursun Odabaş Tıp Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Derecik, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaralı vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

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