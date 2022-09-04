Yaralı vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika
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Yaralı vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti

04.09.2022 20:47
Yaralı vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti

Hakkari'nin Derecik ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Alınan bilgilere göre, Beşikağacı iş kazası sonucu yaralanan Sehend Güler adlı vatandaş için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Durumu ağır olan yaralı için ambulans helikopter havalandı. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterdeki sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Van Dursun Odabaş Tıp Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Derecik, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı vatandaşın imdadına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

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