Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı

07.08.2022 10:50
Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı

Hakkari'nin Dilektaşı köyünde jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, aracın çarpığı yaralı yavru köpeği kurtardı.

Hakkari'nin Dilektaşı köyünde jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, aracın çarpığı yaralı yavru köpeği kurtardı.

Hakkari'de mesai gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu defa da bir can dostu kurtarmak için 70 kilometre yol aldılar. Hakkari Şehir merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Dikilitaş Jandarma Karakolundan gelen haber üzerine yola çıkan ekipler, araç çarpması sonucu yerde yatan yavru köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptılar. Arka ayaklarında derin yaraların ve patilerinde ise kırık olduğunu tespit eden ekipler, cerrahi ve medikal tedavilerini yaptıktan sonra yavru köpeği askeri personele teslim edip Hakkari'ye geri döndüler. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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