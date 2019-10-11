Hakkari'nin doğal güzellikleri Bursa'da tanıtıldı

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman, kentin doğal güzelliklerini fotoğraflarıyla Bursafotofest'te tanıttı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle 4-13 Ekim 2019 tarihleri arasında 'hava, su, toprak, doğaya dönüş' temasıyla düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivaline (BursaFotoFest) 16 ülkeden 230 fotoğrafçı katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve birbirinden güzel fotoğrafların sergilendiği festivalde Hakkari Üniversitesinde görevli fotoğraf sanatçısı Murat Adıyaman da "Hakkari'de Doğa, İnsan ve Spor" isimli fotoğraf sergisiyle katıldı. Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtan Murat Adıyaman, "Hakkari, Türkiye'de belki de insan ve doğa ilişkisinin yaşamın merkezinde en çok rol oynadığı kentlerden biri. Hakkari kar manzarası, dağları, buzul gölleri, nehirleri, asırlık buzulları ile muhteşem bir doğası var. Ben de bu sergimde Hakkari'nin Alpleri aratmayan muhteşem tabiatını sporla keşfedenleri yansıtmaya çalıştım" dedi. - HAKKARİ