Hakkari'nin Durankaya'ya Beldesine gençlik merkezi yapılıyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Hakkari'nin Durankaya beldesinde yapılması kararı alınan Gençlik Merkezi inşaatında çalışmalar başladı.
Beldenin Pınarbaşı Mahallesi'ne 500 metrekare alan üzerine kurulan Gençlik Merkezi bünyesinde, konferans salonu, 5 derslik, eğitim ve yönetici odası yer alacak.
Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığınca beldemize yapılacak Gençlik Merkezi inşaatına başlanmıştır. Durankaya halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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