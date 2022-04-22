Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

22.04.2022 11:03
Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hakan Yağmur'un Atatürk Anıtı'na çelenkleri sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma yapıldı.

Folklor ekibinin halk oyunları gösteriyle son bulan törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

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Atatürk Anıtı, Hakkari, Piyade, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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