Hakkari'nin İlçelerinde Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Yüksekova'da, ilçe merkezi beyaza büründü.



Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı ilçede, Van ve Hakkari'ye giden araç sahipleri yoğun kar ve buzlanmaya karşı uyarıldı.



Vatandaşlardan Metin Orkaç, eskiye oranla daha az kar yağdığını belirterek, yağışların başlamasına sevindiklerini söyledi.



Şemdinli ilçesinde de akşam saatlerinde etkisini artıran kar, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.



Bazı vatandaşların kaldırımlarda yürümekte zorlandığı ilçede, sürücülerde araçlarını kardan temizleyerek trafiğe çıktı.



İki ilçede de belediye ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

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