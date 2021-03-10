Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor - Son Dakika

Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor

10.03.2021 09:34
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan ve kentin ilk kadın güvenlik korucusu olan 80 yaşındaki Gülşen Öztepe ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 37 yıldır evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağını dalgalandırıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan ve kentin ilk kadın güvenlik korucusu olan 80 yaşındaki Gülşen Öztepe ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 37 yıldır evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağını dalgalandırıyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan 7 çocuk babası Seyit Tahir Öztepe (84) ve kentin ilk kadın güvenlik korucusu olan eşi Gülşen Öztepe (80), vatan sevgisi ve bayrağa olan saygısıyla tanınıyor. Öztepe, 37 yıl önce dönemin Yüksekova Tabur Komutanının "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözüyle evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tepeye diktiği direkte eşi Gülşen Öztepe ile Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Öztepe çifti, o günden sonra canı gibi sevip koruduğu Türk bayrağını sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indiriyor. Öztepe, tüm zorluklara karşı hiçbir zaman vazgeçmeden 37 yıldır evinin yanında bulunan ve 'Zirve Tepe' olarak adlandırılan yere tüm köyün çevresinden görülecek şekilde büyük Türk bayrağını dalgalandırıyor.

"Ömür yettikçe Türk bayrağının nöbetini tutacağız"

37 yıldır her sabah kalktığında bayrağın yerinde olup olmadığına baktığını söyleyen Öztepe çifti, tüm zorluklara rağmen gece gündüz nöbet tutarak ömrü boyunca bayrağın hiçbir şekilde inmeyeceğini söyledi. Bayrağın şeref ve onur olduğunu dile getiren Öztepe, ömürleri yettikçe bayrak nöbetini sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler.

"Tüm tehditlere rağmen 37 yıldır bayrağımız dalgalanıyor"

Tüm tehditlere rağmen bayrağın 1984'ten beri en zirve tepede dalgalanmaya devam ettiğini ifade eden Seyit Tahir Öztepe, "Bu bayrak ben yaşadıkça Allah'ın izniyle ebediyen dalgalanacaktır. Bu bayrak vatan bayrağıdır. Kimsenin bayrağı değildir, malı değildir. Kimse demesin bu bayrak tek kişinindir. Bu bayrak hepimizindir. Bizler bu bayrağa bakmakla mecburuz. Bizler bu bayrağa canımızı feda etmişiz. Bu zirvede olan bayrağımızın rengi kıpkırmızıdır, çünkü içinde şehitlerimizin kanı vardır. Bu vatan asla sahipsiz olmadı olmaz. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar devam edecek Allah'ın izniyle. Bayrağımız 1984'ten beri, tam 37 yıldır ilk günkü gibi heybetiyle dalgalanıyor. Bu bayrağa çok sefer tacizler yapıldı, hatta direğe bomba da bağladılar. Ama ne yaptıysalar bu bayrak karşısında duramadılar. Çünkü bu bir peygamber ocağında geliyor. Ben olmadığım zamanlarda eşim silahlanıp bayrak nöbetine devam etti. Allah'ın izniyle ebediyen de burada dalgalanacaktır" dedi.

"Askerlerimize zarar gelmesin diye sabah saat 04.00'e kadar nöbet tutuyordum"

Kentin ilk kadın güvenlik korucusu Gülşen Öztepe ise Türkiye'de ilk koruculuk yapmış biri olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyerek, "O zaman gençtim devletle birebir çalışıyorduk. Ben devletimi canımdan daha çok seviyorum. En zirve tepede Türk bayrağının dalgalanması bizim için bir şereftir. Bununla gurur duyuyoruz. Bayrak bizim canımızdır, her şeyimizdir. Benle eşim tüm tehditlere rağmen bayrağımızı 37 senedir hiç vazgeçmeden dalgalandırıyoruz. Ben o dönem tim başkanıydım, tam 60 kurucunun başkanıydım ve ben yönetiyordum. Ben makineli silahlarla nöbet tutuyordum. Ben saat 04.00'e kadar gözümü kırpmadan nöbet tutuyordum, yeter ki bizim askerlere zarar gelmesin diye. Biz sağ oldukça da bu bayrak ebediyen dalgalanacak" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor
Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor

Yüksekova, Hakkari, Gülşen, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesini Karel üretecek Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak yağış geliyor Masumlar Apartmanı'nda ortalık karıştı! Safiye ve İnci arasında ipler koptu Son Dakika: Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldı Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu
Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu Juventus Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Merih Demiral eleştirilerin hedefi oldu         
09:47
Bu köye gitmek de zor dönmek de! Her şey 5 dakikada değişiyor Bu köye gitmek de zor dönmek de! Her şey 5 dakikada değişiyor         
09:33
Son Dakika! Öğrencileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 24 yaralı Son Dakika! Öğrencileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü 24 yaralı         
09:29
Dini nikahlı eşiyle tartışan kadın, apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi Dini nikahlı eşiyle tartışan kadın, apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi         
08:51
Uzaktan çalışmaya düzenleme! Çalışanın masrafını patron karşılayacak Uzaktan çalışmaya düzenleme! Çalışanın masrafını patron karşılayacak         
08:13
Vefat eden Rasim Öztekin'in ailesinden açıklama: Cenazeye katılmak yerine evinizde dua edin Vefat eden Rasim Öztekin'in ailesinden açıklama: Cenazeye katılmak yerine evinizde dua edin         
01:06
Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı         
00:28
Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek         
23:13
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu         
19:22
16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı         
18:26
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı         
17:18
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 09:52:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'nin ilk kadın güvenlik korucusu eşiyle 37 yıldır bayrak nöbeti tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei