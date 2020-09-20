Hakkari'nin Irak sınırında susam hasadına başlandı - Son Dakika

Hakkari'nin Irak sınırında susam hasadına başlandı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde ilkbaharda köylülerin el birliğiyle ektiği susamın hasadına başlandı.

Hakkari'nin Irak sınırında susam hasadına başlandı, System.String[]

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde ilkbaharda köylülerin el birliğiyle ektiği susamın hasadına başlandı.

Engebeli arazi ve yüksek dağlarla çevrili olan, verimli topraklarında nar, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca'da, geleneksel yöntemlerle susam da üretiliyor.

Emir Şaban Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla tarlalara giderek imece usulüyle hasat yapan köylüler, elde ettikleri susamı, bitkilerinden ayırarak tüketime hazır hale getiriyor.

Üretimin tüm süreçlerinde birbirlerine verdikleri destekle dayanışma örneği sergileyen mahalle sakinleri, ürettikleri susamla hem ailelerinin ihtiyacını karşılıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor.

Çiftçi Salih Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır geçimlerini tarımla sağladıklarını söyledi.

İlkbaharda ekin işlerine başladıklarını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Komşularımızın desteğiyle, kalabalık şekilde tarlalarda çalışarak susam hasadını gerçekleştiriyoruz. Atalarımız gibi biz de çiftçilik, hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Çevre il ve ilçelerden çok fazla susam sipariş alıyoruz. Bu durum bizi mutlu ediyor. Susam, sıcağı seven bir ürün. İlçemiz de bu şartlara uygun olduğu için ektiğimiz ürünlerden verim alıyoruz."

Hakkari, Trabzon, Çukurca, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'nin Irak sınırında susam hasadına başlandı - Son Dakika

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