Hakkari'nin İran sınırında 127 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'nin İran sınırında 127 kilogram eroin ele geçirildi

09.04.2022 17:35
Hakkari'nin İran sınırında 127 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3. Piyade Tümen Komutanlığı hudut birliklerinin desteğiyle ilçedeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 6 çuval içinde 127 kilogram eroin ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor .

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Yüksekova, Hakkari, Eroin, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'nin İran sınırında 127 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'nin İran sınırında 127 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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