Hakkari'nin jeotermal kaynakları değerlendiriliyor - Son Dakika

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Hakkari'nin jeotermal kaynakları değerlendiriliyor
6 saat önce
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, bölgenin jeotermal kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla başlatılan sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, bölgenin jeotermal kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla başlatılan sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.
Hakkari- Van kara yolunun 50 kilometresinde sürdürülen çalışmaları inceleyen Duruk, teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Duruk, yaptığı açıklamada, jeotermal sondajı bölgesindeki 5 bin metrelik alanda 2 otel, 2 yüzme havuzu ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin bulunacağını söyledi.
Bölgede 20 dönümlük alana sıcak su ile ısıtılacak seraların kurulacağını belirten Duruk, projenin kentin turizmi açısından önemli bir proje olacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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