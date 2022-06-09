Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor - Son Dakika
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Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor

09.06.2022 12:43

Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Akalan köyüne 10 yıl önce gelen Kargalar yaz-kış demeden yaşamlarını burada sürdürüyorlar.

Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Akalan köyüne 10 yıl önce gelen Kargalar yaz-kış demeden yaşamlarını burada sürdürüyorlar.

Yüksekova ilçesinin Akalın köyünde 10 yıldır yaz-kış ağaç dallarında bulunan binlerce karga sürüsü ilginç görüntülere sahne oluyor. Yaz mevsiminde göç yoluyla gelen tüm kuş türleri, kış mevsiminde yine geldikleri sıcak bölgelere göç ediyor. 10 önce sürüler halinde köye gelen kargalar yaz-kış demeden ağaç dallarında durarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Mahallenin hemen hemen tüm ağaçlarında duran karga sürüleri, bir anda gökyüzünü kaplayan ve çıkardıkları seslerle korku filmlerini andıran görüntüler oluştururken, köy halkı 10 yıldır bu duruma alıştıklarını belirttiler. Popülasyonları bir arada yaşama yetenekleri çok güçlü olan kargalar her hangi bir tehlikeye karşı da birlikte mücadele ettiği görülüyor.

"Kuşların yaz-kış bu köyde durmaları kesinlikle Allah'ın kudretidir" diyen Hikmet Dilce, "Yaklaşık 10 senedir bu kuşlar böyle duruyorlar. Kuşlar yaz-kış demeden mahallemizin tüm ağaç dallarında kalıyor. Mahallemizi hiçbir şekilde terk etmediler. Bu kargalar sadece yaz değil ilçenin en çetin kışının dondurucu soğuğuna rağmen sürü halinde kalıyorlar. Çünkü buda Allah'ın hikmeti olmalı. Çünkü kış buyunca ne yedikleri de bilinmiyor. Bizde artık alıştık 10 senedir her gün aynı şekilde ağaç dallarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Düşünün kışın soğuk havasına kimse dayanamazken, bu kuşlar gece gündüz ağaç dallarında yaşıyorlar. Sadece yaz aylarında bizim ektiğimiz tarlalara bazen zararları oluyor onun dışında artık onlarda bu köyün bir ferdi. Hepimiz alıştık bu duruma" dedi.

Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor
Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor
Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor
Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'nin kargalı köyü... Kargalar bu köyde yaz-kış demeden 10 yıldır duruyor - Son Dakika
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