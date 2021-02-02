Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen kayakseverlerle renklendi - Son Dakika

Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen kayakseverlerle renklendi

02.02.2021 11:01
Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen kayakseverlerle renklendi, System.String[]

Son yıllarda bölgenin terörden arındırılmasıyla kış sporlarının yaygın yapıldığı yerlerden biri haline gelen Hakkari'nin dağları, farklı illerden gelen kayakseverlerle renklendi.

Son yıllarda bölgenin terörden arındırılmasıyla kış sporlarının yaygın yapıldığı yerlerden biri haline gelen Hakkari'nin dağları, farklı illerden gelen kayakseverlerle renklendi.

Geçen yıl 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan ve kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan yatırımlar sayesinde bölgenin en güzel tesislerinden olan merkez, yeni yapılan pist, dörtlü telesiyej sistemi, kristal kar yapısı ve etrafındaki yüksek rakımlı dağlarla yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin doğal güzelliklerini görmek ve yüksek kar örtüsünün üzerinde kayak yapmak için Van, Kocaeli, Osmaniye ve Kayseri'den gelen bir grup, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu merkezdeki pist ve yüksek dağların yamaçlarında snowboard yaptı.

Kayakseverlerin, yüksek eğimli yerlerden slalom yaparak indikleri aksiyon dolu görüntüler nefes kesti.

"Bu kalitede kar Türkiye'nin hiçbir yerinde yok"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin bölgede sosyal hayatın gelişmesine, kış turizminin canlanmasına katkı sunan en önemli tesislerden biri olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin yapılan yatırımlarla daha donanımlı hale getirildiğini belirten Akbıyık, "Karadeniz'den, İstanbul'dan ve başka illerimizden sporcu misafirlerimiz var. Kayak merkezimiz yoğun ilgi görüyor. Çünkü bu kalitede kar Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Burada Kovid-19 tedbirleri uygulanarak hizmet veriliyor." dedi.

Kent sakinlerinin hafta sonlarında güzel zaman geçirmek için kayak merkezine akın ettiğini ifade eden Akbıyık, yapımı devam eden otelin tamamlanmasıyla misafirlerin konaklama imkanına da kavuşacağını aktardı.

"Bölgenin güzelliğini keşfettik"

Van'dan gelen Serkan Ök ise Hakkari'yi arkadaşlarıyla uzun zamandır merak ettiklerini ve burada oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi. Ök, bölgenin özellikle snowboard tutkunları için mükemmel bir yer olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır Sarıkamış, Erciyes, Erzurum ve yurt dışındaki birçok kayak merkezine gittiklerini anlatan Ök, şöyle konuştu:

"Hakkari'nin bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Yeni bir otel yapıldığını öğrendik. Bu çok önemli bir şey. Günübirlik değil, gelip konaklanacak bir tatil programı için de çok güzel bir yer olduğuna karar verdik. Ekibimizin tamamı snowbordçulardan oluşuyor. Van, Kayseri, Osmaniye, Kocaeli, Antalya'dan üyelerimiz var. Bugün buranın güzelliklerin keşfettik. Ekip olarak büyük ihtimalle her sezon artık 2-3 kez Hakkari'de bulunacağız. Burada çok güzel bir kar var. Yoğun bir sis var, buna rağmen çok keyif aldık, güzel zaman geçirdik."

"Kentin muhteşem bir doğası var"

Özkan Altınkaynak da yüksek rakımlı dağlarda kaymanın heyecanlı ve çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Kentin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten Altınkaynak, şunları kaydetti:

"Buraya ilk defa geliyorum. Başka kayak merkezlerine de gittik ama burayı çok beğendik. Hem rakım yüksek hem tesis güzel. Kentin muhteşem bir doğası var. Hakkari'deki kayak merkezi, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki birçok kayak merkezini geçecektir. Özelliğini yitirmemiş çok kaliteli bir kar var. Tüm kayakseverler burada çok keyifli bir tatil geçirebilecek."

Kayak Merkezi, Hakkari, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'nin karlı dağları birçok ilden gelen kayakseverlerle renklendi - Son Dakika


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