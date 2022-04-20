HAKKARİ'NİN SAKLI CENNETİ 'KAVAL ŞELALESİ' - Son Dakika

HAKKARİ'nin Kato Dağı eteklerindeki Kaval köyü, ilkbahar mevsiminde doğası ile öne çıkarken, köyde bulunan ve yörede 'saklı cennet' olarak adlandırılan şelale, özellikle ilkbahar mevsiminde doğaseverlerin akınına uğruyor. Hakkari'de, Kato Dağı'nın eteklerinde bulunan Kaval Köyü'ndeki şelale, ilkbahar mevsimi ile birlikte adeta coştu. Doğaseverlerin de dikkatini çeken şelale, yöre halkı tarafından 'saklı cennet' olarak adlandırılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelaleye giden doğaseverler, Hakkari'de keşfedilmemiş birçok yerin olduğunu söyledi.