HAKKARİ'NİN SAKLI CENNETİ 'KAVAL ŞELALESİ' - Son Dakika
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HAKKARİ'NİN SAKLI CENNETİ 'KAVAL ŞELALESİ'

20.04.2022 12:36

HAKKARİ'nin Kato Dağı eteklerindeki Kaval köyü, ilkbahar mevsiminde doğası ile öne çıkarken, köyde bulunan ve yörede 'saklı cennet' olarak adlandırılan şelale, özellikle ilkbahar mevsiminde doğaseverlerin akınına uğruyor.

HAKKARİ'nin Kato Dağı eteklerindeki Kaval köyü, ilkbahar mevsiminde doğası ile öne çıkarken, köyde bulunan ve yörede 'saklı cennet' olarak adlandırılan şelale, özellikle ilkbahar mevsiminde doğaseverlerin akınına uğruyor. Hakkari'de, Kato Dağı'nın eteklerinde bulunan Kaval Köyü'ndeki şelale, ilkbahar mevsimi ile birlikte adeta coştu. Doğaseverlerin de dikkatini çeken şelale, yöre halkı tarafından 'saklı cennet' olarak adlandırılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelaleye giden doğaseverler, Hakkari'de keşfedilmemiş birçok yerin olduğunu söyledi.

HAKKARİ'NİN SAKLI CENNETİ 'KAVAL ŞELALESİ'
HAKKARİ'NİN SAKLI CENNETİ 'KAVAL ŞELALESİ'
HAKKARİ'NİN SAKLI CENNETİ 'KAVAL ŞELALESİ'
HAKKARİ'NİN SAKLI CENNETİ 'KAVAL ŞELALESİ'

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Kato Dağı, İlkbahar, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'NİN SAKLI CENNETİ 'KAVAL ŞELALESİ' - Son Dakika


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