Şemdinli'de açılan olimpik havuzla 600 kişi yüzme öğrendi - Son Dakika
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Şemdinli'de açılan olimpik havuzla 600 kişi yüzme öğrendi

02.09.2022 11:15
Şemdinli'de açılan olimpik havuzla 600 kişi yüzme öğrendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde açılan olimpik havuzda 600 kişi yüzme öğrendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde açılan olimpik havuzda 600 kişi yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında ilçede yarı olimpik havuzu yapıldı.

Proje sayesinde çocuk, genç ve kadınlar yüzme öğrenme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, olimpik yüzme havuzunun yapılmasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Proje ile ilçede yüzme bilmeyenin kalmayacağını anlatan Saklı, "Şimdiye kadar 600 insanımız burada yüzme öğrendi. İlçemize bu hizmetin daha önce gelmesi gerekirdi ama bize nasip oldu. Bir hizmet adımının en mutlu anı, halka açılması." dedi

Yüzme antrenörü Ferhat Baltuk da "Burada gençlere ve çocuklara yüzme dersi veriyoruz. 600 gencimiz yüzme öğrendi. Bunlardan 180'i kız ve 450'ye yakını erkek öğrenci. Projemiz devam edecek. İnşallah ilçede yüzme bilmeyen genç kalmayacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

gençlik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şemdinli'de açılan olimpik havuzla 600 kişi yüzme öğrendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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