Son Dakika Haberleri: Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Sakli kazandı.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Sakli kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahir Sakli 3 bin 330, HDP adayı Sami Beşer 2 bin 849, CHP adayı Mirpenç Uysal 499 oy aldı.

-Sakli'nin özgeçmişi-

1969 Şemdinli doğumlu olan Sakli, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. AK Partinin Şemdinli İlçesi kurucu üyesi olan Sakli, partinin 8 yıl ilçe başkanlığını yaptı. Sakli evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA

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