Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Sakli kazandı.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Tahir Sakli kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahir Sakli 3 bin 330, HDP
adayı Sami Beşer
2 bin 849, CHP
adayı Mirpenç Uysal
499 oy aldı.
-Sakli'nin özgeçmişi-
1969 Şemdinli doğumlu olan Sakli, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. AK Partinin Şemdinli İlçesi kurucu üyesi olan Sakli, partinin 8 yıl ilçe başkanlığını yaptı. Sakli evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA
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