Şemdinli'deki örtü yangınına TOMA'larla müdahale - Son Dakika
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Şemdinli'deki örtü yangınına TOMA'larla müdahale

23.08.2022 19:02
Şemdinli'deki örtü yangınına TOMA'larla müdahale

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan örtü yangınına emniyete ait toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahalede bulunuldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan örtü yangınına emniyete ait toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahalede bulunuldu.

Alınan bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde hastane yolu yakınındaki alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangının çıktığı bölge engebeli olduğu için, Şemdinli Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 20 personel ve 2 TOMA ile müdahale edildi. Şemdinli Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel'in de katıldığı çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Vatandaşlar, yoğun çaba gösteren Şemdinli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ

YORUMLAR
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Şemdinli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Şemdinli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Zabıta ekipleri kapı kapı dolaşarak hayvan sahiplerini uyardı Zabıta ekipleri kapı kapı dolaşarak hayvan sahiplerini uyardı
Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şemdinli'deki örtü yangınına TOMA'larla müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şemdinli'deki örtü yangınına TOMA'larla müdahale - Son Dakika
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